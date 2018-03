Syrien: Bewohner in Ost-Ghouta demonstrieren, um Militante aufzufordern die Stadt zu verlassen

Eine große Anzahl von Zivilisten ging in einer Stadt in Ost-Ghouta auf die Straße, um Unterstützung für die syrischen Regierungstruppen zu zeigen, berichtete das Nachrichtenportal Damaskus Now.

Laut Damaskus Now trugen die Bewohner von Al-Hammouriyah die Nationalflagge Syriens durch die Straßen ihrer Stadt, während sie zur Unterstützung der Regierung und der Armee sangen.

Die Einwohner von Al-Hammouriyah forderten die Militanten innerhalb der Stadt auf, abzuziehen, um jegliche Feindseligkeiten in diesem Teil von Ost-Ghouta zu vermeiden.

Quelle:

https://www.almasdarnews.com/article/east-ghouta-residents-take-streets-demand-militants-leave-town-video/

