Südkoreanische Delegation trifft Kim Jong Un (junge Welt)

Pjöngjang. Eine südkoreanische Regierungsdelegation ist am Montag erstmals in Pjöngjang mit Staatschef Kim Jong Un zusammengetroffen. Dies teilte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mit. Ziel der Reise ist es nach südkoreanischen Angaben, internationale Gespräche mit den USA über das Atom- und Raketenprogramm des Nordens in Gang zu bringen. Angeführt wird die Delegation vom Sicherheitsberater Moons, Chung Eui Yong, und dem Chef des Geheimdienstes. Für den heutigen Dienstag ist ein weiteres Treffen geplant. (Reuters/jW)

