Wie oft sieht man einen CSU-Spitzenpolitiker auf einer Veranstaltung der Partei Die Linke? Wenn es um die Zukunft der Beziehungen zu Russland geht, dann sind Parteizwänge sekundär. So bekam die Linksfraktion unerwartet Unterstützung von Peter Ramsauer.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/inland/66199-was-linke-und-csu-gemeinsam-haben-russland-zukunft/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge