Russland ist technisch dazu bereit, vom globalen Internet abgeschaltet zu werden. Dies teilte der Internet-Berater des russischen Präsidenten, German Klimenko, am Montag mit.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20180305319807268-usa-russland-internet-ausschalten/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge