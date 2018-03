Schauen Sie: Da ist er schon. Erst stellt Putin seine neue Weltvernichtungsmaschine vor, dann ziehen sibirische Kaltwinde über die BRD hinweg, schließlich hackt sich der Erzschurke in das Netzwerk der Bundesministerien. Das heißt: Vermutlich war er es. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ohne jeden Zweifel. Ganz bestimmt.

den ganze Artikel hier lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/328236.snowden-des-tages-der-cyberrusse.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge