US-General vor Kongress: Russland bedroht unsere Fähigkeit zur Dominanz im Nahen Osten

Siehe: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/65937-russland-bedroht-unsere-fahigkeit-zu-dominieren-us-general/

(…) Die USA haben den Globus in sechs Kombattantenkommandos aufgeteilt. (…)

Hillary Clinton: „Die Russen kommen immer noch – und Trump kapituliert“

Siehe https://deutsch.rt.com/international/65968-hillary-clinton-russen-kommen-immernoch/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge