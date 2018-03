US-Präsident Donald Trump sollte den Sieg über den „Islamischen Staat“ in Syrien verkünden und die US-Truppen aus diesem Nahost-Land nach Hause schicken. Diese Empfehlung äußert der Ex-Sonderberater des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, Doug Bandow, in einem Beitrag für die Zeitschrift „The National Interest“.

https://de.sputniknews.com/politik/20180301319763164-usa-syrien-truppen-schnell-abziehen/

