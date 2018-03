Jetzt muss die Weltgemeinschaft die islamistischen Kämpfer zum Abzug zwingen. Den meisten Menschen in Syrien nützt einseitige Parteinahme nichts. Ihnen nützt Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Stabilisierung des Alltags. Dazu gehört auch, die Heimkehr von Flüchtlingen zu fördern. Später soll dann über Demokratisierung verhandelt werden.

den ganzen Artikel lesen

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.syrien-die-terroristen-in-ost-ghuta.912749bd-29eb-49a8-a6a5-60d31d51abc8.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge