Al-Jaafari, Syriens Vertreter bei der UN warnt: Terroristen planen großangelegten Chlorgas-Angriff, um dann die syrische Armee zu beschuldigen

Syriens Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Bashar al-Jaafari, sagte, dass die syrische Regierung Informationen darüber habe, dass die Terroristen einen großangelegten Terroranschlag mit Chlorgas planen, um die syrische Armee damit zu beschuldigen.

Auf der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am Mittwoch fügte al-Jaafari hinzu, dass die Terroristen von westlichen und türkischen Geheimdiensten strenge Anweisungen erhalten hätten, einen terroristischen Anschlag vor dem 13. März, dem Tag, an dem die 87. Sitzung des Exekutivrats der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) einberufen wird.

Der syrische Diplomat fügte hinzu, dass er Informationen habe, dass drei türkische Lastwagen, die mit Chlorgas beladen wurden, am 20. Februar durch den Grenzübergang Bab al-Hawa in die Provinz Idleb kamen. Zwei von ihnen seien jetzt in einer Schule in Qalb Lawza, während der dritte LKW sich jetzt in einem Zentrum für die so genannte Hay’at Tahrir al-Cham in al-Habet Dorf in der nördlichen Gegend von Idleb befindet.

Er sagte, die syrische Regierung habe den 48. Monatsbericht des Untergeneralsekretärs für humanitäre Angelegenheiten gelesen und zwei offizielle Schreiben an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates gerichtet, in denen er seine Haltung zu dem aktuellen Bericht erläuterte .

Al-Jaafari sagte, dass die Vereinten Nationen es versäumt haben, ihre Charta und die Prinzipien des internationalen Rechts seit ihrer Gründung umzusetzen, was deutlich wird im Umfeld des palästinensischen Konflikts, zusätzlich zu anderen Misserfolgen im Irak, Libyen, Jugoslawien, Grenada und Nicaragua.

Er bekräftigte das feste Bekenntnis Syriens zu den Grundsätzen der internationalen und humanitären Gesetze sowie zur syrischen Verfassung und zu Regeln, nach denen die syrische Regierung dafür verantwortlich ist, die Sicherheit ihrer Bürger gegenüber den terroristischen Gruppen zu gewährleisten.

Al-Jaafari wies darauf hin, dass der aktuelle Bericht, wie auch die vorherigen, auf offenbar politisierten Quellen, und ungenauen Zahlen beruht, während der aktuelle Bericht immer noch vertrauliche Regierungsquellen sowie die Berichte der UN-Vertreter ignoriert, die in Syrien tätig sind und die Bemühungen der syrische Regierung loben und ihre Zusammenarbeit im humanitären Bereich schätzen und die Erleichterungen anerkennen, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Mission geboten werden.

Er betonte, dass Syrien das Schweigen der Berichterstatter, der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) nach der Verabschiedung der Resolution Nr. 2401 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gegen die barbarische türkische Aggression auf dem Afrin-Gebiet kritisierte. Die türkische Aggression habe zu erheblichem Sachschaden, Verlust an Menschenleben und einem scharfen Mangel an humanitären Bedürfnissen geführt.

Al-Jaafari fügte hinzu, Syrien lehne das anhaltende Schweigen zu den katastrophalen Folgen der Militäroperationen und des Massakers der US-geführten internationalen Koalition ab. Diese habe Hunderte von Zivilisten und Angehörigen der syrischen Volkskräfte das Leben gekostet. Diese Männer hätten Daesh-Terroristen bekämpft um dann bei einem Massaker in Deir Ezzor ermordet zu werden.

Er erneuerte die Forderungen Syriens nach Auflösung der illegitimen internationalen Koalition unter Führung der USA und für ein sofortiges Ende der Verbrechen gegen syrische Zivilisten. Er fügte eine Erklärung des Generalstabs der russischen Armee an, über die sich verschlechternde humanitäre Lage in den besetzten Gebieten. Die russische Erklärung beschrieb die humanitäre Lage als außerordenlich bedrohlich.

Zur Lage in Ost-Ghouta sagte al-Jaafari, die syrische Regierung habe betont, dass sich die Situation dort aufgrund der Angriffe terroristischer Gruppen auf Wohnviertel und militärische Stellungen verschlechtert habe, anachdem diese Kräfte mehr als 2180 Raketen- und Mörsergranaten auf Damaskus abgefeuert habe. Dies kostete über 66 Zivilisten das Leben und es gab 474 Verletzte. Die Regierungstruppen mussten auf diese Angriffe reagieren, um die verfassungsmäßige Pflicht des syrischen Staates zur Gewährleistung der Sicherheit seiner Bürger zu erfüllen.

Er verurteilte diejenigen, die den Bericht vorbereiteten, dafür, die Tatsache außer Acht gelassen zu haben, dass die Menschen in Ost-Ghouta von bewaffneten terroristischen Gruppen belagert werden, die sie als menschliche Schutzschilde benutzen und die humanitäre Hilfe nur an ihre Mitglieder und nicht an die Not leidenden Menschen verteilen. Al-Jaafari wies auch auf die Tausende von Entführten hin, die in den Gefängnissen der Terrorgruppen gefoltert wurden, und bezog sich hierbei auf Zivilisten, die von Terroristen in Adra Workers ‚City und Lattakia entführt wurden.

