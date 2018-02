Warum Donald Trump nie Krieg führen kann – Michael Wolff stellt sein Buch „Fire and Fury“, eine Biographie des US-Präsidenten in der Berliner Volksbühne vor.

Audiomitschnitte der Veranstaltung

https://de.sputniknews.com/politik/20180227319734281-trump-krieg-biographie/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge