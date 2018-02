Brain Drain: Massenauswanderung aus der Ukraine (telepolis)

Der ukrainische Außenmister sprach davon, dass monatlich 100000 Ukrainer das Land verlassen hätten. Durchschnittlich verdient ein Arbeiter in der Ukraine monatlich 7,100 hryvnia ($265), aber in Polen mit 3,500 Zloty ($1,046) etwa das Vierfache.

Oleksandr Vilkul, der Vizevorsitzende des Oppositionsblocks sagte. Jetzt schon hätten 8 Millionen Ukrainer das Land wegen Armut und Arbeitslosigkeit verlassen, um ihre Familien ernähren zu können.

Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2016 sagten 35 Prozent der Ukrainer, sie würden gerne dauerhaft auswandern. Aber beruhigenderweise denken immerhin 63,6 Prozent nicht daran auszuwandern, 57 Prozent unter keinen Umständen. Allerdings seien 45 Prozent bereit, ins Ausland zu gehen, um mehr zu verdienen.

https://www.heise.de/tp/features/Brain-Drain-Massenauswanderung-aus-der-Ukraine-3979258.html

