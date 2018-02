In den vergangenen sieben Wochen sollen aus Ost-Ghouta mehr als 1500 Granaten und Raketen auf Wohnviertel in Damaskus gefeuert. Dutzende Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

