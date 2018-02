Militante Aufständische in Ost-Ghouta, die weiterhin Zivilisten als Geiseln halten und Damaskus unter Verletzung einer humanitären Pause angreifen, könnten einen provokativen chemischen Angriff ausführen, warnte das russische Zentrum für Versöhnung in Syrien.

Die Anführer militanter Einheiten, die den Ost-Ghouta-Vorort von Damaskus kontrollieren, könnten „eine Provokation vorbereiten, die den Einsatz chemischer Waffen beinhalten wird“, sagte Generalmajor Yury Yevtushenko in einem Briefing am Sonntag unter Berufung auf das russische Zentrum für Versöhnung in Syrien.

Nur wenige Stunden nach der Warnung gab es Berichte, dass mehrere Menschen in Ost-Ghouta mit Chlorgas in Berührung gekommen seien, was durch Bilder der Gruppe der Weisshelme unterstützt wurde, die für ihre einzigartige Fähigkeit bekannt ist, rechtzeitig zur Aufnahme von Zivilisten am richtigen Ort zu erscheinen. Es gibt zahlreiche Vorwürfe gegen die Gruppe, die sich offensichtlich in Gebieten in denen Terroristen und andere militante Aufständische die Kontrolle ausüben.

In den vergangenen sieben Wochen sollen aus Ost-Ghouta mehr als 1500 Granaten und Raketen auf Wohnviertel in Damaskus gefeuert. Dutzende Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Die Türkei, westliche und Golfstaaten haben seit 2011 den bewaffneten Aufstand in den östlichen Vororten von Damaskus unterstützt. Bei einem Putschversuch im Sommer 2012 drangen Kampfverbände weit ins Zentrum von Damaskus ein, wurden aber zurückgedrängt. Die militanten Kampfgruppen kontrollieren immer noch ein Gebiet von rund 100 Quadratkilometern.

