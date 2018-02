Ost-Ghouta und Afrin: Im Nebel der Fake News von allen Seiten – von Florian Rötzer (telepolis)

Erschütternd ist, wie im Syrien-Konflikt Staatsmedien ungeniert Propaganda oder PsyOps betreiben und viele Medien auf der einen oder anderen Seite mitmischen

Eifrig berichten die gleichgeschalteten türkischen Medien über zivile Opfer der Luftangriffe in Ost-Ghouta. Dabei beziehen sich auf Informationen von „lokalen Zivilschutz-Quellen“, gemeint sind die Weißen Helme. Diese treten in den Gebieten und Städten auf, die in der Regel von islamistischen Gruppen, allen voran den al-Qaida-Ableger al-Nusra bzw. Jabhat Fateh Al-Sham wie in Ost-Ghouta, kontrolliert werden. Russische Medien und Regierungsangehörige wie Außenminister Lawrow rechnen sie direkt den „Terroristen“ zu. Sie würden von den USA und Großbritannien unterstützt.

weiterlesen

https://www.heise.de/tp/features/Ost-Ghouta-und-Afrin-Im-Nebel-der-Fake-News-von-allen-Seiten-3977572.html?seite=all

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge