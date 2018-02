In Ghuta geht es ums Überleben. Die Region östlich von Damaskus gilt als Hochburg der Salafisten, die Zivilbevölkerung zahlt den Preis dafür -von Karin Leukefeld (Neues Deutschland)

In den vergangenen sieben Wochen wurden aus der östlichen Ghuta mehr als 1500 Granaten und Raketen auf Wohnviertel in Damaskus gefeuert. Dutzende Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Die Türkei, westliche und Golfstaaten haben seit 2011 den bewaffneten Aufstand in den östlichen Vororten von Damaskus unterstützt. Bei einem Putschversuch im Sommer 2012 drangen Kampfverbände weit ins Zentrum von Damaskus ein, wurden aber zurückgedrängt. Das Ziel war ursprünglich, die Aufständischen aus der östlichen Ghuta nach Damaskus einmarschieren zu lassen, um die Regierung zu stürzen. Heute kontrollieren die Kampfgruppen noch ein Gebiet von rund 100 Quadratkilometern. Das gesamte Gebiet von Damaskus und Umland (Rif) umfasst 18 000 Quadratkilometer.

den ganzen Artikel lesen

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1080502.in-ghuta-geht-es-ums-ueberleben.html?pk_campaign=Newsletter

