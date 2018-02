Global Action Day Close Guantanomo BERLIN – Nancy Larenas – Protesta frente a la Embajada de EE. UU – Berlin 24 febrero de 2018

Compañeras y compañeros, berlinesas y berlineses:

Las guerras y conflictos del momento han alcanzado un grado tal, que ponen cada vez más en peligro el futuro de la humanidad, con el asesinato de pueblos y la destrucción del medio ambiente

El motor de esta agresión contra la humanidad es EE.UU, sin olvidar de mencionar a los paises europeos , o socios , o cómplices que están en la carrera por ganar las materias primas a nivel mundial necesarias para seguir reproduciéndose y que necesitan de la guerra para seguir existiendo.

Es por eso que EE.UU realiza intervenciones armadas y va creando al mismo tiempo bases militares en el mundo, según cifras actualmente cuenta con 800 bases militares, dentro de las cuales está Guantánamo.

En nuestra América Latina la expansión territorial y la concepción imperialista de Estados Unidos se asienta en el siglo XIX. A lo largo de ese período en América del Norte desplazan o exterminan a sus pueblos indígenas, intervienen e invaden Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, México, Panamá y las Islas Vírgenes, organiza y promueve los golpes militares en los años 70 en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia sin contar con los llamados “golpes blandos” en Honduras, Paraguay y Brasil.

Lo nuevo de este momento es la llegada a la presidencia de Trump, el que con su politica agudiza el peligro de intervención para nuestros pueblos.

La intromisión actual se expresa claramente en la guerra despiadada que sufre Venezuela por parte de Estados Unidos, la derecha venezolana y sus aliados en Latinoamérica y Europa. Una guerra brutal, que combina los ataques políticos, económicos, comunicacionales, diplomáticos e incluso la desestabilización a través de bandas terroristas prontas a intervenir ante el llamado de las autoridades estadounidenses de dar un Golpe de Estado contra el país sudamericano. Se hace necesario que unamos todas las fuerzas para detener este crimen que está en marcha!

La ocupacion ilegal e instalación de la base ilegal de Guantánamo en 1903 no solo refleja la conducta injerencista y bélica de Estados Unidos, sino de cómo ha sido violentada y vulnerada la justicia y la soberanía de Cuba. Esta base militar ha sido un campo de torturas donde se han violado los derechos humanos. Es la versión estadounidense de los centros de tortura de las dictaduras militares en America Latina como “Villa Grimaldi”, “Tejas Verdes” en Chile, de la “Escuela de Mecánica de la Armada” en Argentina.

Es por eso que exigimos la devolución de este territorio ocupado ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1903 y el término del bloqueo económico al pueblo heroico de Cuba!!!

Mil veces Venceremos!

Dr. Nancy Larenas Ojeda

“Patria Grande Berlin”

Coordinador Alemania PCChile

Chile- Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Protesta frente a la Embajada de EE. UU en Alemania – Berlin 24 febrero de 2018

