Zuspitzung: Der Spiegel zum Eiskunstlaufgold Deutschland/Russland

Der Spiegel nach dem Sieg des deutschen Eiskunstlaufpaars:

Paarlauf-Gold für Savchenko und Massot: Im Tränenmeer des Glücks

http://www.spiegel.de/forum/sport/paarlauf-gold-fuer-savchenko-und-massot-im-traenenmeer-des-gluecks-thread-714120-1.html

Der Spiegel nach dem Sieg der beiden russischen Eiskunstläuferinnen:

Das ist Kunst, das kann weg! Warum Eiskunstlauf bei Olympischen Spielen nichts verloren hat.

http://www.spiegel.de/sport/wintersport/eiskunstlauf-bei-olympia-das-ist-kunst-das-kann-weg-a-1194943.html

Nach russischem Sieg: „Spiegel“ fordert Ausschluss von Eiskunstlauf bei Olympia

Hier: https://de.sputniknews.com/sport/20180223319680447-eiskunstlauf-sieg-russinnen-spiegel-olympia/

