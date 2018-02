Syrien: Gute Opfer, schlechte Opfer – abhängig davon, wer sie umbringt (RT Deutsch)

In Politik und Medien des Westens wird Ost-Ghuta als Hölle auf Erden deklariert. Und das zu Recht: Dort wird gekämpft und gestorben. So wie zuvor in Mossul und Rakka. Stets waren islamistische Terroristen die Gegner, aber die mediale Betrachtung ist unterschiedlich.

Während Mossul und Rakka von den USA eingeebnet wurden, ist es nun die syrische Armee, die gegen die Fundamentalisten kämpft. Und darum werden in Äußerungen westlicher Medien und Politiker aus „unvermeidbaren zivilen Opfern“ in Mossul und Rakka, „abgeschlachtete Zivilisten“ in Ost-Ghuta. Es kommt scheinbar immer darauf an, wer jemanden umbringt.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/65676-syrien-gute-opfer-schlechte-opfer-abhaengig-davon-wer-sie-umbringt/

