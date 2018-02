Die syrische Regierung hat weitere Freiwilligenmilizen nach Afrin im Nordwesten des Landes geschickt. Auf der Grundlage eines Abkommens zwischen Damaskus und den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG/YPJ sollen sie helfen, die Grenzen des seit fünf Wochen von der türkischen Armee und Söldnern der »Freien Syrischen Armee« (FSA) angegriffenen Selbstverwaltungskantons zu verteidigen.

