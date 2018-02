Florian Rötzer, 22. Februar 2018

Mit großer Mehrheit hat der Industrie- und Forschungsausschuss (ITRE) des EU-Parlaments dem Programm zugestimmt, das mit zunächst 500 Millionen Euro jährlich gemeinsame Rüstungsentwicklungen fördern soll.

Ferngesteuerte Flugsysteme (Drohnen), Luftbetankung, Satellitenkommunikation und Cyberabwehr

https://www.heise.de/tp/features/Das-EU-Programm-zur-industriellen-Entwicklung-der-Ruestung-wird-eilig-auf-den-Weg-gebracht-3976045.html

