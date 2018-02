Rex Tillerson hat in Staaten der Lima-Gruppe in Lateinamerika sondiert: Eine offene Militärintervention in Venezuela lehnen selbst rechte Regierungen ab. In einer Rede in Texas „würdigte“ der US-Außenminister die Monroe-Doktrin als nach wie vor zeitgemäß.

https://deutsch.rt.com/amerika/65557-tillerson-wurdigt-monroe-doktrin-und/

