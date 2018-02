NOTICIAS DE AMERICA LATINA Y EL MUNDO, 21 Febrero 2018

ALEMANIA:

http://www.europapress.es/internacional/noticia-militantes-spd-inician-divididos-votacion-avalar-coalicion-merkel-20180220122014.html

http://www.europapress.es/internacional/noticia-ultraderechista-afd-supera-spd-intencion-voto-20180219165535.html

ARGENTINA:

https://actualidad.rt.com/actualidad/263653-sindicatos-argentinos-protesta-gobierno-dividir

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/argentina-represion-en-la-masiva-marcha-en-rechazo-a-la-cumbre-minera-en-chubut-de-la-que-participo-aranguren-tehuelches-pobladores-y-ambientalistas-rechazan-cumbre-minera/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/argentina-nuevo-escrache-en-mar-del-plata-al-genocida-etchecolatz/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/argentina-resumen-gremial-y-social-victoria-de-la-bancaria-los-bancos-deben-cumplir-con-la-clausula-gatillo-y-la-cuota-solidaria-hugo-yasky-el-miercoles-va-a-quedar-chi/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/argentina-organismos-de-derechos-humanos-convocamos-a-movilizar-el-21-de-febrero/

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/renuncias-en-gobierno-argentino-se-convierten-en-duro-reves-para-macri/#.Wow1RriqoR8

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/argentina-en-los-estadios-se-repite-un-solo-grito-mauricio-macri-la-puta-que-te-pario/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/argentina-video-las-luchas-del-pais-se-reunieron-en-el-hospital-posadas-se-voto-armar-una-columna-independiente-para-el-21-de-febrero/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/argentina-resumen-gremial-y-social-alto-acatamiento-en-el-primer-dia-del-paro-bancario-moyano-y-yasky-criticaron-al-gobierno-y-anticiparon-que-la-protesta-del-21f-sera-masiva-marcha-del-21f-s/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/argentina-que-hay-detras-de-la-compra-secreta-de-material-belico-patricia-bullrich-y-su-romance-con-la-dea-el-caso-boliviano/

https://www.telesurtv.net/news/cristina-fernandez-argentina-juicio-juez-Claudio-Bonadio-20180220-0001.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/argentina-nuevo-golpe-al-bolsillo-tarifazo-en-el-gas-las-empresas-piden-aumentos-entre-el-30-y-el-45/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/masivo-tuitazo-y-panuelazo-en-argentina-para-pedir-la-despenalizacion-del-aborto/

BOLIVIA:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/bolivia-jornada-de-movilizacion-por-reeleccion-de-evo-para-2019-multitudinaria-concentracion-en-santa-cruz-proclama-a-evo-morales-como-candidato/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/bolivia-central-obrera-de-el-alto-ratifica-movilizacion-del-21f/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/bolivia-transporte-libre-de-santa-cruz-no-participara-del-paro-opositor/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/lluvias-en-bolivia-dejan-ocho-fallecidos-y-15-mil-damnificados/

BRASIL:

https://www.telesurtv.net/news/brasil-partidos-izquierda-manifiesto-unidad-reconstruccion–20180220-0046.html

https://www.telesurtv.net/news/brasil-rechazan-militarizacion-rio-de-janeiro-20180220-0021.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/protestas-contra-reforma-de-las-pensiones-del-gobierno-temer-en-varias-ciudades-de-brasil-fotos/

https://www.telesurtv.net/news/brasil-suspension-de-reforma-previdencial-pensiones-20180219-0053.html

https://www.telesurtv.net/news/liberan-rehenes-tomados-durante-motin-carcel-brasil-20180219-0010.html

CHILE:

http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/25013-los-doce-jinetes-del-imperialismo.html

http://www.elsiglo.cl/2018/02/20/pautas-de-partidos-10-dias-claves/

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/25024-corte-de-santiago-condena-a-exagentes-de-la-dina-por-asesinatos-en-1975-y-1986.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/nacion-mapuche-nueva-operacion-condor-ahora-contra-los-mapuche/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/chile-mapuche-machi-celestino-cordova-encarcelado-y-en-huelga-de-hambre-es-amenazado-de-muerte/

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/25010-corte-suprema-aprueba-extradicion-de-militar-condenado-por-caso-caravana-de-la-muerte.htm

http://www.lanacion.cl/2018/02/20/pc-sobre-condena-a-palma-salamanca-no-estabamos-en-plena-democracia/

http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/25015-investigan-500-adopciones-irregulares-realizadas-durante-la-dictadura.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/chile-la-batalla-de-los-trabajadores-del-gas-y-las-contradicciones-de-la-reforma-laboral/

COLOMBIA:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/colombia-actos-en-la-frontera-y-abrazaton-a-venezuela-ante-amenazas-de-agresion/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/colombia-por-que-siguen-los-falsos-positivos/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/colombia-suspendida-licencia-ambiental-de-proyecto-petrolero-en-arauca/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/colombia-paro-nacional-de-maestros-21-de-febrero-por-una-educacion-de-excelencia/

https://www.telesurtv.net/news/conflicto-violencia-gobierno-asesinatos-colombia-20180219-0057.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/colombia-asesinan-a-otro-lider-social-en-convulsa-region/

https://www.telesurtv.net/news/farc-asesinato-excombatiente-santos-colombia-20180219-0055.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/colombia-febrero-camilista-a-la-luz-de-sus-mensajes-construyendo-vida-digna-en-los-territorios/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/colombia-delegacion-de-dialogos-del-eln-accion-permanente-por-la-paz/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/colombia-comando-central-del-eln-es-mejor-la-verdad-que-el-odio/

CUBA:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/recibio-raul-a-congresistas-estadounidenses/#.Wo2kObiqoR8

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/etecsa-y-compania-de-luxemburgo-firman-acuerdo-para-servicios-satelitales/#.Wow17riqoR8

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/19/congresistas-estadounidenses-sostuvieron-encuento-con-autoridades-cubanas/#.Wow-kriqoR8

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/cuba-el-trascendental-proceso-electoral-continua-paso-a-paso-democracia-popular-directa/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/cuba-la-solucion-estaba-en-miami/

ECUADOR:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/ecuador-quiere-a-venezuela-en-la-cumbre-de-las-americas-y-rechaza-injerencias/

EE:UU:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/multiples-denuncias-a-marco-rubio-en-florida-por-su-posicion-sobre-el-control-de-armas/#.Wow2KbiqoR8

EGIPTO:

https://www.telesurtv.net/news/egipto-operacion-militar-contra-daesh-20180220-0037.html

ESPAÑA:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/catalunya-la-cup-senala-que-anna-gabriel-abre-un-nuevo-frente-para-internacionalizar-el-conflicto-la-lideresa-independentista-no-acatara-la-cita-ante-el-tribunal-supremo/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/convocan-un-28-de-febrero-por-la-dignidad-de-andalucia/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/estado-espanol-ratificado-por-el-supremo-rapero-valtonyc-ira-a-la-carcel-3-anos-y-medio-por-cantar-los-borbones-son-unos-ladrones/

https://www.telesurtv.net/news/espana-cantante-rap-valtonic-sentencia-tribunal-supremo–20180220-0051.html

FRANCIA:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/21/nueva-ley-de-inmigracion-causa-controversias-en-francia/#.Wo2lHbiqoR8

HONDURAS:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/honduras-el-43-de-los-asesinatos-de-periodistas-ha-ocurrido-en-el-regimen-de-juan-orlando-hernandez/

ISRAEL:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/nueva-ley-israeli-expulsara-a-poblacion-nativa-de-golan-y-jerusalen/

LIBIA:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/libia-la-resistencia-hace-un-balance-de-la-lucha-emprendida-contra-la-intervencion-imperialista/

LIBANO:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/el-libano-utilizara-todos-los-medios-para-rechazar-una-agresion-israel/

MEXICO:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/mexico-capo-de-los-zetas-sugiere-buscar-cuerpos-en-las-represas-del-norte-del-pais/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/mexico-2-millones-500-mil-ninos-y-ninas-trabajan-en-situacion-de-esclavitud/

PANAMÁ:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/panama-contra-el-intervencionismo-yanqui-en-america-latina/

PERÚ:

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/visita-a-las-prisioneras-politicas-del-peru-el-indulto-a-fujimori-y-la-reconciliacion-nacional/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/diplomatico-del-peru-oswaldo-de-rivero-rechazo-acciones-ilegitimas-de-su-gobierno-contra-el-presidente-nicolas-maduro/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/peru-alberto-fujimori-seguira-siendo-parte-del-juicio-en-el-caso-pativilca/

SIRIA:

https://actualidad.rt.com/video/263621-siria-extremistas-guta-atacar-damasco

https://actualidad.rt.com/actualidad/263617-convoy-progubernamental-sirio-intentar-entrar-afrin

https://www.telesurtv.net/news/ejercito-sirio-entrada-afrin-ataques-turquia-kurdos-20180220-0034.html

https://actualidad.rt.com/actualidad/263528-erdogan-turquia-cercar-ciudad-siria-afrin

UCRANIA:

https://www.telesurtv.net/news/ucrania-ley-reintegracion-donbass-donetsklugansk-20180220-0039.html

URUGUAY:

http://www.elclarin.cl/web/noticias/internacional/25012-uruguay-rechaza-veto-a-venezuela-en-la-cumbre.html

VENEZUELA:

https://www.telesurtv.net/news/organizaciones-populares-venezuela-ejercicios-militares-20180220-0011.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/venezuela-derecha-internacional-manipula-con-fenomeno-migratorio-para-atacar-a-maduro/

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/20/venezuela-isturiz-debemos-construir-un-estado-comunal/

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/21/venezuela-el-petro-alcanza-735-millones-de-dolares-de-preventa-en-su-primer-dia/#.Wo2klLiqoR8

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/venezuela-inicia-preventa-de-criptomoneda-petro/#.Wow1nriqoR8

https://www.telesurtv.net/news/lanzamiento-del-Petro-al-mercado-nacional-e-internacional-20180220-0050.html

https://www.telesurtv.net/news/Experto-ONU-Alfred-de-Zayas-Venezuela–20180220-0053.html

http://www.elclarin.cl/web/noticias/internacional/25003-venezuela-reitera-que-no-hay-ningun-impedimento-para-que-presidente-maduro-participe-en-cumbre-de-las-americas.html

https://www.telesurtv.net/news/proponen-venezuela-comicios-legislativos-abril-20180220-0019.html

https://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-elecciones-presidenciales-acuerdo-oposicion–20180220-0026.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/19/venezuela-el-pcv-propone-al-psuv-suscribir-un-acuerdo-unitario/

https://videos.telesurtv.net/video/704222/informa-cancilleria-venezolana-de-la-gira-de-jorge-arreaza-por-africa/

