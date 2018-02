Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan schwärmt seit längerer Zeit von massiver Aufrüstung und Modernisierung seiner Armee. Nun will er Drohnenpanzer herstellen lassen – ein Projekt, das bislang noch nicht einmal die führenden Militärmächte der Welt umsetzen konnten.

