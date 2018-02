“In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side,” Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said. “Many of our countrymen live here in Israel, and Israel in general is a friendly nation, and therefore we won’t allow any aggression against Israel.”

https://www.timesofisrael.com/russian-official-if-iran-attacks-israel-well-stand-with-you/

