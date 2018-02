Das hat es wohl auch noch nicht gegeben. Da sagt ein Vize-Botschafter mit dem Namen Frolow etwas in Tel Aviv und die ganze Welt hört zu. Er bezeichnet Israel als ein Land, gegen das Russland keine Aggression zulassen werde.

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180220319636487-putin-frieden-nah-mittelost-praesidentschaftswahlen-krieg-sicherheit-usa-israel-iran-ukraine-putsch/

