Der „Sozialismus chinesischer Prägung“ #2 Interview mit Wolfram Elsner

Prof. Dr. Wolfram Elsner ist Makroökonom mit den Schwerpunkten Evolutionäre und Institutionelle Ökonomik und einer der wenigen linken Ökonomen mit intensiven Beziehungen zu dortigen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern. Er war im September 2017 zu einem Studienaufenthalt an den Universitäten in Peking, Tianjin und Changchun und war eingeladen, bei der feierlichen Eröffnungsveranstaltung des neuen Center for Socialist Political Economy an der renommierten Jilin Universität zu sprechen.

Im Interview – Teil II – werden viele Themen berührt.

Es ist aufgeteilt in die folgenden Themen:

E-Mobilität, Verkehrspolitik, „agile Industriepolitik“

Umweltpolitik, saubere Luft in Peking

„Bäume, Bäume, Bäume“, Aufforstung und Naturschutzgebiete

Geopolitik, Seidenstraße, Verhältnis zu den USA

Vorläufiger Versuch einer Gesamteinschätzung oder „den Tiger reiten“

