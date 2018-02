Keine Schwermetallle, ist sehr schnell ladbar, biegsam und sehr langlebig. „Wir können unsere Batterie in drei Minuten laden und entladen – und das 10.000 Mal hintereinander, bei nur 7 Prozent Verlust. Ein normaler Handy-Akku lässt nach 1000-2000 Zyklen schon deutlich nach.“

