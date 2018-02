Streiks in ganz Brasilien gegen geplante Rentenkürzung durch Temer-Regierung. Die startet in Rio eine Militärintervention als Ablenkungsmanöver (junge Welt)

Am vergangenen Freitag öffnete die Regierung die Kasernen und nahm damit die »Reform« mit ihren vagen Erfolgsaussichten aus der Schusslinie. Priorität hat in der öffentlichen Diskussion nun die Militärintervention in Rio de Janeiro unter dem Vorwand, damit dort die Kriminalität zu bekämpfen. Unterhauspräsident Rodrigo Maia von den konservativen Democratas gab eine neue Tagesordnung bekannt. Das Parlament wird sich nun mit Temers Dekret, das dem Militär am Zuckerhut die Befugnisse der Polizei überträgt, beschäftigen.

mehr hier

https://www.jungewelt.de/artikel/327513.montag-blaumachen.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge