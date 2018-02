»Sicherheitskonferenz« Tausende demonstrierten für Ende von NATO-Aggressionen und Hochrüstung. (junge Welt)

Am Sonnabend hatte Bundesaußenminister Gabriel in München gewarnt, die Welt stehe am »Abgrund«. Die »Vegetarier« müssten sich vor den »Fleischfressern« in acht nehmen, meinte er etwas nebulös. Bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Rande der Konferenz sprach er sich indes für einen schrittweisen Abbau der Sanktionen gegen Russland aus. Zugleich unterstützte er den Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin von vor einem halben Jahr, einen Waffenstillstand in der Ostukraine über einen UN-Blauhelmeinsatz zu sichern.

