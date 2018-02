Medien berichten von einer angeblichen Absprache zwischen Damaskus und Kurden über die Entsendung syrischer Regierungstruppen nach Afrin.

„Die syrische Regierung hat ein Abkommen mit kurdischen YPG-Truppen im Nordwesten Syriens getroffen, um die Afrin-Region zu betreten und zu verteidigen, in der sich türkischen Streitkräfte zusammen mit einigen syrischen Oppositionsgruppen aufhalten. Die berichtet Al Mayadeen, ein pan-arabischer, pro-Damaskus-Satellitenfernsehsender mit Sitz in Libanon .

Rudaw, eine Mediengruppe aus dem irakischen Kurdistan, gab ebenfalls bekannt, dass die syrischen Truppen am Montag, dem 19. Februar, nach Afrin vorrücken würden.

Eine andere kurdische Nachrichtenagentur, ANF, berichtete ebenfalls von diesen Nachrichten. Die kurdische Nachrichtengruppe berichtete, dass eine Einigung zwischen der syrischen Regierung und kurdischen Quellen erzielt worden sei. Laut ANF-Quellen beinhaltete das Abkommen die Verweigerung des Luftraums für türkische Streitkräfte. “

Hier in weiterer Bericht von RT Deutsch

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/65388-berichte-syrische-armee-zu-schutz/

