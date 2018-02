Warum rafft sich die außenpolitisch so geltungsbedürftige EU nicht zum diplomatischen Minimum auf, indem sie in Damaskus sondiert statt um Damaskus herum? Lieber wird angeregt zugeschaut, wenn Syrien systematisch zerstört wird, sein staatliches Existenzrecht nur noch eine Farce und zu fürchten ist, dass dem Nahen Osten der nächste failed state winkt.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.freitag.de/autoren/lutz-herden/der-naechste-failed-state-ist-in-sicht

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge