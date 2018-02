Interessantes Gespräch anlässlich der Premiere des Films „Die Verlegerin“ – mit Regisseur Steven Spielberg, Hauptdarsteller Tom Hanks, Verlegerin Friede Springer und Axel Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner über Kriegslügen.

https://www.welt.de/mediathek/sendung173660084/Krieg-und-Luegen-Ein-Gespraech-ueber-Pressefreiheit-und-den-Film-Die-Verlegerin.html

