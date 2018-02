Israel in der militärischen Sackgasse (I) und (II)

Israel in der militärischen Sackgasse (I)

von Rainer Rupp

Der Stern Davids ist nicht erst seit dem Abschuss der israelischen F-16 im Sinkflug. Bereits 2006 musste Israel seinen Krieg gegen Libanon mit hohen Verlusten schließlich unvollbrachter Dinge aufgeben und sich zurückziehen. Seither hat sich das Blatt für die „unbesiegbare“ Armee weiter gewendet.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/65297-israel-in-militaerischen-sackgasse-1/

Israel in der militärischen Sackgasse (II)

Über Syrien ist der Luftraum gefährlich geworden. Seit dem Abschuss des israelischen Kampfjets F-16 ist der Himmel über Syrien nicht länger eine Promenade für die israelische Luftwaffe, wo sie sich nach Belieben tummeln kann.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/65300-israel-in-militarischen-sackgasse-2/

Auflistung: Israelische Militäraggressionen gegen Syrien von 2012 bis 2018

https://deutsch.rt.com/meinung/65271-liste-israelische-militaeraggressionen-gegen-syrien-von-2012-bis-2018/

