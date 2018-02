Gabriele Krone-Schmalz: Die Konfrontationspolitik gegenüber Russland und die Medien

Ein Kardinalfehler in Politik und Medien besteht darin, Momentaufnahmen als Realität zu verkaufen. Realität ist immer ein Prozess. Um Realität zu begreifen, ist es notwendig über Chronologie Bescheid zu wissen, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln und zumindest zu versuchen herauszufinden, wer in einer Angelegenheit agiert und wer reagiert. Mit anderen Worten zu verstehen was Sache ist.

Es ist absurd, dass Russlandversteher in Deutschland und einigen anderen westlichen Ländern zum Schimpfwort geworden ist und zu Ausgrenzung taugt. Wer versteht im Sinne von begreifen, hat ja wenigsten die Chance richtige Entscheidungen zu treffen. Wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, der trifft auch falsche Entscheidungen. In der Wirtschaft kosten falsche Entscheidungen Geld. In der Politik hin und wieder den Frieden.

Hier weitersehen und –hören: https://www.youtube.com/watch?v=ZDsUmWxv76w

