Die Ukraine, die Krim und die Frage nach dem Warum – von Zlatko Percinic

Teil 1

Glaubt man dem Mainstream-Narrativ, ist Russland ein Störenfried, der aus irrationalen Beweggründen heraus den westlichen Weg in das immerwährende Friedensreich der liberalen Demokratie blockiert. Sieht man genauer hin, stellt sich die Lage etwas anders dar.

https://deutsch.rt.com/meinung/64911-ukraine-krim-und-frage-nach/

Teil 2

Der zweite Teil unserer vierteiligen Reihe zeigt auf, wie die USA die Auflösung der Sowjetunion genutzt haben, um deren Nachfolgestaaten in den eigenen Einflussbereich zu ziehen. Insbesondere Russland unter Wladimir Putin sollte geschwächt werden.

https://deutsch.rt.com/search?q=Die+Ukraine%2C+die+Krim

Teil 3

Im dritten Teil des Vierteilers von Zlatko Percinic geht es um die systematische Umsetzung der Ziele der USA und die dafür nötigen Marionetten in Kiew. Der heutige Präsident Petro Poroschenko wurde schon früh als „Insider“ und „lieber Freund“ bezeichnet.

https://deutsch.rt.com/meinung/65296-ukraine-krim-und-frage-nach/

Teil 4

Im letzten Teil des Vierteilers geht es um ein hierzulande gerne verschwiegenes Kapitel. Die Mehrheit der Menschen im Osten der Ukraine ging gegen die auf dem Maidan aufgetauchten Radikalen auf die Straße, bis die ukrainische Armee mit einer Offensive begann.: https://deutsch.rt.com/meinung/65299-ukraine-krim-und-frage-nach/

NATO ist „human und umweltfreundlich“: Neue Charmeoffensive in der Ukraine gestartet

Die Ukraine will das Image der NATO in der Bevölkerung noch intensiver pflegen. Die Zustimmung zur NATO hält sich trotz aller Propaganda bislang in Grenzen – sogar mit absteigender Tendenz. Nun sollen den Bürgern die „Vorteile der NATO“ deutlich gemacht werden.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/65376-nato-ist-human-und-umweltfreundlich-nato-propaganda-ukraine-neue-runde/

