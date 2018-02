Selbstverständlich ist dieser neue Krieg des Erdoğan-Regimes ein Verbrechen.

Ein noch viel grösseres Verbrechen ist jedoch der seit 2011 andauernde Angriff

der NATO Staaten, der USA, Israels und ihren Verbündeten gegen das Syrische

Volk und dessen legitime Regierung.

Hier eine Enthegnung aus der Schweiz:

http://bit.ly/2EzhPPJ

