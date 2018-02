US-Admiral beschwört: Auf Krieg mit China gefasst sein (Sputniknews)

Quelle: https://de.sputniknews.com/politik/20180217319582099-usa-admiral-krieg-china-vorbereitung-meer-bedrohung/

Washington muss laut US-Admiral Harry Harris mit einer intensiven Vorbereitung auf einen Krieg gegen China beginnen, wie die britische Zeitung „The Guardian“ unter Verweis auf seine Rede im US-Kongress schreibt.

China stocke seine Militärmacht immerzu auf, und es sei zu erwarten, dass die chinesische Armee im Südchinesischen Meer stärker sein werde als die der USA, sagte Harris.

Der Admiral betonte laut der Zeitung, die USA würden das Offensichtliche übersehen und eine Bedrohung ignorieren. Die Politiker müssten sich mit aller Kraft darum bemühen, einen Krieg zu vermeiden, sich jedoch darauf vorbereiten.

Harris, der vor kurzem zum Botschafter der Vereinigten Staaten in Australien ernannt worden war, rief dazu auf, sich auf die Hilfe dieses Landes beim Eindämmen Chinas zu verlassen.

Unter den Gefahrenfaktoren nannte der Admiral den Bau von sieben Militärobjekten auf umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer seitens Chinas.

Die US-Marine hatte im Juli 2017 eine Reduzierung ihrer Überlegenheit auf dem Meer gegenüber Russland und China angekündigt. Wie im Februar 2018 aus dem Internationalen Institut für strategische Studien verlautete, vergrößere China erheblich die Zahl seiner Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge und sei Japan, Südkorea und Indien zusammengenommen darin überlegen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge