Münchner Sicherheitskonferenz: Sergej Lawrow, Sigmar Gabriel, von der Leyen

Lawrow: Moskau weiter für gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Westen

Tilo Gräser, 17.02.2018

Auf der derzeitigen Münchner Sicherheitskonferenz wird seit Freitag immer wieder Russland für viele Probleme verantwortlich gemacht. Dem hat Außenminister Sergej Lawrow deutlich widersprochen. Moskau wolle weiter mit der EU und dem Westen zum gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten und die Uno stärken, so Lawrow.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180217319584679-lawrow-zusammenarbeit-russland-westen/

Gabriel mit „Zuckerbrot und Peitsche“ gegenüber Russland

In einer außenpolitischen Grundsatzrede hat der derzeitige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel sich dafür ausgesprochen, aus der Eskalationslogik im Verhältnis zu Russland auszusteigen. Zugleich hat er Moskau wie auch Peking vorgeworfen, die internationale Ordnung zu destabilisieren. Die EU soll sich laut Gabriel mehr geopolitisch einmischen.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20180217319582591-gabriel-russland-msk/

Wird von der Leyen die nächste Nato-Generalsekretärin?

Hier: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wird-von-der-leyen-die-naechste-nato-generalsekretaerin-15453878.html

