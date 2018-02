Medienlügen zu Syrien: Deutschlandfunk, FAZ, Stern und Spiegel

von H.W.

Vor kurzem hat sich der französische Präsident Macron auf einer Pressekonferenz zu möglichen Militärschlägen Frankreichs in Syrien geäußert. Deutsche Medien präsentierten danach seine Äußerungen wie folgt:

„Der französische Präsident Macron erklärte: Sollte der Assad-Regierung zweifelsfrei der Einsatz von Giftgas nachgewiesen werden, sei für Frankreich eine rote Linie überschritten, und man werde militärisch eingreifen“ (Anna Osius im Deutschlandfunk)

„Sollte Syriens Machthaber in seinem Land Chemiewaffen einsetzen, will Frankreichs Präsident mit seinem Militär eingreifen“ (FAZ)

„Emmanuel Macron will den möglichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg nicht dulden. Frankreichs Präsident drohte erneut mit Luftangriffen, sollte die syrische Regierung diese „rote Linie“ überschritten haben“ (Stern)

„Frankreichs Präsident Macron droht dem syrischen Machthaber Assad: Falls das Regime Chemiewaffen gegen Zivilisten einsetzt, werde Frankreich angreifen“ (Spiegel).

Zwar spricht Einiges dafür, dass die Drohung Macrons vor allem in Richtung der syrischen Regierung gerichtet war – aber was hatte Macron denn tatsächlich gesagt? Das herauszufinden war nicht ganz einfach (denn die erwähnte Pressekonferenz hatte ohne Kameras und Mikrofone stattgefunden), und auch in den französischen Medien war hinsichtlich der Äußerungen Macrons z.T. von Giftgasangriffen „durch das Regime“ die Rede (z.B. hier oder hier) – allerdings nicht als angeblich wörtliche Rede (wie z.B. beim Deutschlandfunk), sondern redaktionell davon abgesetzt. Doch mehrere französischsprachige Medien gaben Macrons Äußerungen übereinstimmend wie folgt wieder:

„Wenn wir stichhaltige Beweise dafür haben, dass verbotene chemische Waffen gegen Zivilisten verwendet wurden, werden wir den Ort angreifen, von dem sie geliefert werden oder an dem sie organisiert werden. Die rote Linie wird beachtet werden. Aber heute haben wir keinen auf bewährte Art von unseren Diensten, von unseren Streitkräften erbrachten Beweis, dass vertraglich verbotene chemische Waffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wurden“. Er fügte hinzu: „Sobald der Beweis erbracht sein wird, werde ich tun, was ich gesagt habe“ und: „Vorrang hat der Kampf gegen die Terroristen, die Dschihadisten“ (s. z.B. hier, hier oder hier).

Was Macron mit der „roten Linie“ meint, hatte er bei einem Besuch Wladimir Putins im Mai vergangenen Jahres in Versailles erklärt: „Ich habe darauf hingewiesen, dass von unserer Seite eine ganz klare rote Linie besteht: die Verwendung einer chemischen Waffe durch wen auch immer, die zum Gegenstand der Vergeltung und einer unmittelbaren Antwort von Seiten der Franzosen“ werde.

Zwar irrt, wer daraus nun folgert, dass Macron in irgendeiner Weise friedfertiger gesonnen wäre als seine Regime-change-Bündnispartner – er ist vermutlich nur vorsichtiger, was die möglichen Folgen falscher Anschuldigungen in der Öffentlichkeit betrifft. Und möglicherweise wird in seinen Äußerungen auch eine neue, aber noch hinterhältigere Variante der Kriegsführung aus „humanitären“ Gründen sichtbar: es kommt gar nicht mehr darauf an, wer chemische Waffen in Syrien einsetzt, sondern ob dort noch welche vorhanden sind oder zum Einsatz kommen. Der „Krieg gegen den Terror“ lässt grüßen, denn muss nicht auch „unsere Bevölkerung“ vor solchen Waffen geschützt werden, die ja vielleicht auch – und sicher am ehesten – durch dschihadistische Kämpfer nach Europa gebracht werden könnten? Da ist eine „humanitäre Intervention“ in Syrien doch sicher angebracht und vertretbar!

