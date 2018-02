Die Berichterstattung zu Syrien ist im Westen aber in einem Maß davon dominiert wie vermutlich nie zuvor seit dem Ersten Weltkrieg. Ein Höhepunkt bildete dabei der Kampf um Aleppo, wo westliche Regierungen und Medien alle Register zogen: Kaum etwas zeigt das Ausmaß an Propaganda, das wir konsumieren, deutlicher als der Vergleich mit dem Umgang der Medien mit dem fast gleichzeitig stattfindenden Sturm auf Mossul.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/lugen-fur-den-krieg

