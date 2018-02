Die Fake News der Regierenden – Robuste Außenpolitik erfordert robusten Diskurs. – von Doris Pumphrey (Rubikon)

Deutschland muss sich endlich von der Last seiner Vergangenheit befreien, um die Skepsis gegenüber militärischen Mitteln zu überwinden, meint der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Da in der Bevölkerung diese Skepsis immer noch groß ist, kann nur ein „Umdenken in der politischen Kommunikation“ helfen, empfiehlt Dr. Tobias Bunde, der Leiter Politik und Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz — zumal „wir an der Schwelle eines neuen Systemkonflikts“ stünden.

„Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man nicht mehr sagen kann, ‚ich hatte so eine schwere Kindheit und deswegen darf man von mir nicht erwarten, dass ich Abitur mache’.“ Die Last der Verantwortung für den 2. Weltkrieg – die „schwere Kindheit Deutschlands“, wie der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger es rührend nennt — muss endlich überwunden werden und die Reifeprüfung soll Deutschland befähigen größere militärische Verantwortung zu übernehmen.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-fake-news-der-regierenden

