Kevin Kühnert: Israel, der Iran und die Kriegspolitik der Jusos (RT Deutsch)

Im Rampenlicht der aktuellen GroKo-Debatte sonnt sich unter anderem auch der neue Stern am Juso-Himmel, Kevin Kühnert. Er fordert „NoGroko“ und eine Rückbesinnung auf sozialdemokratische Werte. Wenig bekannt ist, was Kühnert außenpolitisch darunter versteht.

Frech und rebellisch kommt der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten daher. Zur Zeit tourt er mit den Jusos durch Deutschland, um für ein Nein der SPD-Basis beim Mitgliederentscheid zur GroKo zu werben. Aktuell zeigte er der CDU bei einem Interview mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin gar den Stinkefinger.

Viel Applaus, Zustimmung und jetzt sogar ein Hauch von Politskandal tragen ihn von Interview zu Interview, von Talkshow zu Talkshow. Dabei geht eine Frage fast unter: Was genau zeichnet den eloquenten Revoluzzer als solchen aus?

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/inland/65241-kevin-kuhnert-israel-iran-und/

