Ein Kommunist regiert Nepal

Kathmandu. Khadga Prasad Sharma Oli ist neuer Ministerpräsident des Himalajastaates Nepal. Der 66jährige Chef der Kommunistischen Partei Nepals / Vereinte Marxisten-Leninisten (UML) wurde am Donnerstag in der Hauptstadt Kathmandu vereidigt. Wenige Stunden zuvor war der bisherige sozialdemokratische Regierungschef Sher Bahadur Deuba zurückgetreten, nachdem die Wahlkommission das Ergebnis der Parlamentswahlen vom vergangenen November und Dezember der Staatspräsidentin Bidhya Devi Bhandari überreicht hatte. Diese ernannte Oli daraufhin zum Ministerpräsidenten und vereidigte ihn. Nach einer ersten Amtszeit von weniger als einem Jahr ab Oktober 2015 ist K. P. Sharma Oli, wie er meist genannt wird, damit zum zweiten Mal Regierungschef in Nepal. (dpa/jW)

