die lügenwelt im krieg (stimmenrausch)

„Gedichte sind ein heikles und sensibles Medium, sie entziehen sich den Marktgesetzen, sind verletzlich, zerbrechlich und wirken sich trotzdem aus. Gehen Sie vorsichtig damit um …“

zitiert nach Petra Paterno

KRUMME WEGE

War in Lying City,

war in Schlangenstadt,

den Ozean der Lügen

hab ich durchkreuzt.

Pagoden der Illusionen,

Tempel der Täuschungen,

Kathedralen des Selbstbetrugs –

hab überall Wahrheit gesucht.

Avenue der Verdrängung,

Eselspfad der Erkenntnis,

dogmatische Pappelalleen,

hab alle Straßen vermessen.

Brunnen der Versäumnisse,

Springquell der Falschheit,

gnädiger Strom des Vergessens –

hab alle Wasser geschlürft.

Atmete meine Lügen,

trug meine grinsende Maske,

tanzte meine Verzerrung,

Ankommen wäre mein Tod.

aus: “In der verkehrten Welt. Reisegedichte”, Innsbruck 2006

Heinz Rudolf Unger

