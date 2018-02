Felix Oekentorp ist Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) in Nordrhein-Westfalen und Sprecher des Ostermarsches Rhein-Ruhr

Interview hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/327312.wollen-kriegsgegner-in-der-spd-unterst%C3%BCtzen.html

