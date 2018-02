Syrien: Luftabwehr zwingt Israels Militärflugzeuge zum Abdrehen (Sputniknews)

Die syrische Luftabwehr hat am Mittwoch ein israelisches Aufklärungsflugzeug zum Verlassen des Luftraums des Landes genötigt, als die Maschine am Himmel über der Stadt Kuneitra aufgetaucht war, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldet.

„Die syrische Luftabwehr hat am Mittwoch ein israelisches Aufklärungsflugzeug am Himmel über Kuneitra abgewehrt und es gezwungen, den syrischen Luftraum zu verlassen“, berichtet die Agentur unter Verweis auf ihren Korrespondenten. Die israelische Seite hat diesen wahrscheinlichen Vorfall nicht kommentiert. Das israelische Militär hatte zuvor das Abfangen einer iranischen Drohne im Norden des Landes gemeldet und mit einem Angriff gegen Ziele in Syrien geantwortet. Später gab der Pressedienst der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte den Absturz eines Kampfflugzeuges vom Typ F-16 im Norden Israels bekannt. Die syrischen Medien berichteten ihrerseits, die Luftabwehrsysteme des Landes hätten den Angriff der israelischen Luftwaffe abgewehrt.Am Tag darauf meldete das israelische Militär die Vernichtung von zwölf Zielen, darunter auch drei Flugabwehrbatterien und „vier Objekte der militärischen Präsenz des Irans in Syrien“. Israel habe seinerseits keine neuen Verluste erlitten, hieß es. Nach der bewaffneten Eskalation an der syrisch-iranischen Grenze hat der Iran die Zeit ungestrafter Angriffe als abgelaufen erklärt.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge