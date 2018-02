Wir laden erstmals ein zum Poetry Slam im Coop Anti-War Cafe. Unser Motto: Größere Lesefreiheit und weniger Zeitlimitierung als bei Veranstaltungen ähnlicher Art. Ein Mix aus Open-Mic und echtem Slam.

Poetry Slam mit einer linkspolitischen Ausrichtung und in einer solidarischen, unterschiedliche Meinungen zulassenden Grundhaltung. Diskussionen sollen entstehen und sind ausdrücklich erwünscht.

Rassistische, ausländerfeindliche, sexistische und homophobe Inhalte sind unerwünscht.

http://www.coopcafeberlin.de/ex/poetryslam/

FACEBOOK EVENT http://bit.ly/2BXg7tw

