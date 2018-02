Aufruf „Gegen eine neue Rüstungsspirale: Abrüstung jetzt!“ des DGB Nord

Auf ihrer Bezirkskonferenz im November 2017 haben die im DGB zusammen geschlossenen Gewerkschaften des Bezirks Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern)einen Aufruf „Gegen eine neue Rüstungsspirale: Abrüstung jetzt!“ beschlossen, der jetzt nach einem Beschluss des Landesbezirksvorstandes auch als offizieller DGB – Flyer vorliegt. Das kommt gerade rechtzeitig zur Vorbereitung und Durchführung der Ostermärsche, der Kundgebungen zum 1. Mai und zu vielen anderen Anlässen, wo wir Gewerkschafter*innen und Friedensaktivist*innen ihn massenhaft verteilen sollten.

Vielleicht kann der Aufruf des DGB Nord auch als Anregung für ähnliche Beschlüsse in anderen Bezirken des DGB und seinen Einzelgewerkschaften dienen.

Der Flyer ist auch zum Download zu finden auf der Homepage des DGB Nord unter: http://nord.dgb.de/downloads

