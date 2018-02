Putin-Trump-Telefonat: Weißes Haus enthüllt Details (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20180213319517419-putin-trump-telefonat-details/13.02.2018

Das Weiße Haus hat die Details des Telefongesprächs zwischen dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und seinem US-amerikanischen Amtskollegen, Donald Trump, offenbart. Die Staatschefs haben laut dem Pressedienst des Weißen Hauses Fragen von beiderseitigem Interesse erörtert.

Demnach sollen die Präsidenten das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm besprochen haben. „Präsident Trump bekräftigte, dass es wichtig ist, weitere Schritte zu unternehmen, um die Denuklearisierung Nordkoreas zu sichern“, so das Weiße Haus. Trump betonte außerdem, dass die Erreichung eines „dauerhaften Friedensabkommens“ zwischen Israel und Palästina von hoher Relevanz sei.

Der US-Präsident habe Putin ferner zum Absturz des russischen Passagierflugzeugs An-148 bei Moskau kondoliert und die Bereitschaft der USA geäußert, Russland bei den Ermittlungen zur Absturzursache zu helfen.

Am Montag hatte Putin bei einem Treffen mit dem Palästinenserchef Mahmud Abbas mitgeteilt, er habe in einem Telefongespräch Probleme der Beilegung des palästinensisch-israelischen Konflikts erörtert. „Ich habe eben mit Herrn US-Präsident Trump telefoniert. Selbstverständlich sprachen wir über die Beilegung des Konflikts zwischen Israel und Palästina“, sagte der russische Präsident.

