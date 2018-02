Große Koalition – Dreimal Null ist Null ist Null – Der Rote Platz mit Wolfgang Gehrcke

Jeweils am Sonntag um 11 Uhr wird weltnetz.tv künftig die Sendung „Roter Platz“ mit Wolfgang Gehrcke aufnehmen und ausstrahlen. „Roter Platz“ meint mehr als den Roten Platz in Moskau. Mit dem „Roten Platz“ will weltnetz.tv die Politik und ihre Entscheidungen wieder aus den Hinterzimmern der Macht auf die öffentlichen Plätze holen. Die „res publica“ – die öffentlichen Angelegenheiten – verlangen gerade das von kritischen Menschen in Deutschland. Der „Rote Platz“ will also Debatten anstoßen – kontroverse Meinungen sind uns wichtig und Respekt in der Diskussion ist versprochen. Der „Rote Platz“ ist Leidenschaft des Denkens und der Debatten, konsequent auf Seiten der Schwachen, offen für Umwälzungen, eben, um Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen. Der „Rote Platz“ ist radikal, und das heißt in der heutigen Zeit, alles vom Menschen aus zu betrachten und zu entscheiden. Der „Rote Platz“ startet heute am Sonntag, den 11. Februar 2018, mit einer Auseinandersetzung zur GroKo.

